Трамп: я буду недоволен, если сегодня мы не договоримся о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что надеется добиться прекращения огня на Украине как можно скорее. При этом он отметил, что не может быть уверен в успешном завершении переговоров.

«Я хочу добиться прекращения огня быстро. Не знаю, получится ли это сегодня, но если нет — я буду недоволен. Я просто хочу, чтобы убийства прекратились»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета.

Как сообщал Кремль, центральной темой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина станет урегулирование конфликта на Украине. Американский президент предупреждал, что Россию ждут «серьезные последствия» в случае, если Владимир Путин не согласится завершить боевые действия.

Лусине Баласян