Европа бежит впереди Аляски

В преддверии запланированной на 15 августа встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным европейские союзники, опасающиеся, что глава Белого дома способен «сдать» Украину ради большой сделки с РФ, получили ряд обнадеживающих сигналов. Так, американский президент пообещал европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому вообще не обсуждать на встрече территориальные вопросы, добиваться безоговорочного прекращения огня и даже предоставить Киеву гарантии безопасности. Впрочем, ни у кого нет абсолютной уверенности в том, что именно так известный своей непоследовательностью Дональд Трамп в итоге и поступит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на ряд обнадеживающих обещаний Дональда Трампа по Украине накануне его встречи с Владимиром Путиным, в Европе остались совершенно не уверены, будет ли он в итоге их придерживаться

Фото: Nathan Howard / Reuters Несмотря на ряд обнадеживающих обещаний Дональда Трампа по Украине накануне его встречи с Владимиром Путиным, в Европе остались совершенно не уверены, будет ли он в итоге их придерживаться

Фото: Nathan Howard / Reuters

Смутная радость Европы

Сверка часов между Европой и США в преддверии переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которую европейцы затеяли в среду, 13 августа, принесла Украине и ее европейским союзникам ряд позитивных новостей.

Прежде всего президент США обещал украинскому лидеру не обсуждать на своей двусторонней встрече с Владимиром Путиным какие-либо территориальные вопросы. Первыми об этом сообщили со ссылкой на источники американские телеканалы NBC и CNN. Такая позиция стала определенной неожиданностью: ранее Дональд Трамп открыто говорил, что мирное соглашение по Украине будет включать «некоторый обмен территориями» и Владимиру Зеленскому «придется готовиться что-то подписать».

Во-вторых, президент Трамп, по данным CNN, поддержал предоставление Киеву гарантий безопасности, в том числе с участием США. Это тоже стало отходом от позиции, которую американский лидер занимал прежде — в недавнем прошлом в ответ на призывы так называемой коалиции желающих предоставить Киеву гарантии безопасности со стороны США господин Трамп в лучшем случае просто отмалчивался.

У кого зазвонил телефон С кем созванивались президенты России, Украины и США в преддверии саммита на Аляске 15 августа пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Господин Трамп назвал предстоящую встречу ознакомительной, в ходе которой он попытается убедить господина Путина закончить конфликт на Украине. 13 августа европейские союзники Украины провели видеоконференцию, чтобы согласовать позицию перед саммитом на Аляске. «Ъ» составил хронологию телефонных переговоров лидеров РФ, Украины и США с 1 августа.

Впрочем, по данным газеты Politico, ссылающейся на ряд источников, президент США выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности лишь при условии, что они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО. «Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности. Какими бы ни были гарантии безопасности (по одной из версий, речь, в частности, пойдет о спутниковом наблюдении для отслеживания возможных нарушений со стороны России.— “Ъ”), Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие напрямую Украине или отправлять туда войска»,— добавили источники издания.

Но главное — первым шагом к предоставлению Украине «средств сдерживания», по словам собеседников газеты, должно стать соглашение о прекращении огня с Россией. А его глава Белого дома намерен добиваться решительно под угрозой «очень серьезных последствий», если Москва с этим не согласится, резюмировали источники Politico.

С приближением встречи лидеров США и России в СМИ то и дело случались утечки, которые никто официально не подтверждал, а иногда и опровергал. Так, в частности, произошло с информацией британской газеты The Times, сообщившей на этой неделе, что на последней встрече с Владимиром Путиным в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля России над занятыми в ходе СВО территориями. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эту публикацию «совершенно ложным и небрежным отчетом».

На фоне большого потока непроверенной информации в СМИ и хорошо известной «волатильности» в позициях самого Дональда Трампа утверждения о его намерении добиваться от Владимира Путина безоговорочного прекращения огня, предоставить Киеву гарантии безопасности и ни словом не затронуть вопрос о территориях можно было бы вполне принять за попытку журналистов сотворить очередную медийную сенсацию. Но в среду вечером по итогам видеоконференции главы Белого дома с европейскими лидерами эту информацию публично подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, не впервые берущий на себя роль глашатая намерений Дональда Трампа.

Может, да, может, нет

По данным телеканала NBC, у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Дональд Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным». Однако из комментариев самого главы Белого дома следует: не ожидая особых прорывов, он тем не менее все еще не исключает и успехов.

В частности, президент США заявил: если встреча будет успешной, он будет настаивать на проведении второго саммита — уже с участием Владимира Зеленского.

Примечательно, что, невзирая на несколько гипотетический характер заявления американского президента о втором саммите, все тот же Эмманюэль Макрон успел уверенно сообщить, что такая трехсторонняя встреча пройдет в Европе.

Столь же широкая амплитуда вероятностей оказалась заметна и в том, как Штаты намерены наказать или поощрить Москву в зависимости от итогов встречи на Аляске. На саммите Дональд Трамп «ясно даст понять, что рассматриваются все варианты» по поводу санкций, отметил на днях министр финансов США Скотт Бессент. Как в Вашингтоне могли бы наказать Россию, известно уже давно: еще в конце июня в Штатах был разработан законопроект, который предусматривает пошлины в размере 500% на товары из стран, покупающих продукцию из России, но не помогающих Украине. Позднее законопроект был дополнен обещанием ввести тарифы в 100% против стран, закупающих российскую нефть.

На этой же неделе Штаты обозначили не только «кнут», но и «пряник».

По данным The Telegraph, президент США может предложить Владимиру Путину разработку редкоземельных металлов на территориях, которые перешли под контроль России, а также частичное ослабление санкций против российской авиаотрасли (в частности, снятие запрета на экспорт запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов).

Возможность постепенного смягчения санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня допускает и Евросоюз, сообщил 14 августа Sky News со ссылкой на источники. При этом потенциальный план предусматривает и повторное введение санкций, если будут зафиксированы «какие-либо нарушения». Впрочем, в тот же день представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что санкции ЕС не будут сняты, несмотря ни на какие переговоры, а Брюссель уже работает над 19-м пакетом ограничительных мер.

Так или иначе, и в Европе, и в США морально готовятся к тому, что переговоры в Анкоридже пойдут совершенно не по плану.

«В целом встреча (онлайн-консультации Дональда Трампа с Европой.— “Ъ”) была обнадеживающей, поскольку наши точки зрения были донесены, но остается вопрос, будет ли Трамп придерживаться согласованного сценария, когда окажется в одной комнате с Путиным»,— выразил в разговоре с The Guardian общую растерянность один из неназванных европейских дипломатов.

Между тем в Москве предпочли избегать любых спекуляций о своих ожиданиях от встречи. Единственное допущение, сделанное накануне лично Владимиром Путиным в ходе совещания с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента, состоит в том, что следующим этапом контактов с США — при наличии условий долгосрочного мира на Украине — может стать выход на договоренности по СНВ.

Кроме этого, в Кремле раскрыли технические детали встречи, сообщив, что переговоры президентов начнутся тет-а-тет в 11:30 по местному времени (22:30 мск) и будут продолжены в формате «пять на пять» с участием членов делегаций. В российскую делегацию вошли главы МИДа, Минфина и Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Штаты будут представлять, помимо самого господина Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланик Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Наталия Портякова