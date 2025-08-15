Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп заявил, что Европа не навязывает ему условия решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы не навязывает ему условия решения российско-украинского конфликта. При этом, по его словам, европейские лидеры будут вовлечены в процесс урегулирования.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я хочу добиться определенных вещей. Я хочу прекращения огня. Это не связано с Европой. Европа не говорит мне, что делать. Но они, очевидно, будут частью мирного процесса, как и президент Украины Зеленский»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту самолета, направляющегося на Аляску.

15 августа пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. За два дня до этого европейские лидеры провели видеоконференцию с участием Владимира Зеленского и американского президента, чтобы сформировать общую позицию по урегулированию конфликта. Господин Трамп обещал сообщить лидерам Европы и украинскому коллеге об итогах переговоров с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа бежит впереди Аляски».

Лусине Баласян

