Мирный житель ранен при атаке БПЛА в Белгородской области

ВСУ продолжаются массированную атаку Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под удар попали пять муниципалитетов региона. Ранен мужчина.

Мирный житель пострадал при ударе БПЛА по территории предприятия в селе Безымено Грайворонского округа. Попутным транспортом его доставили в Грайворонскую ЦРБ. Там мужчине диагностировали баротравму, после чего направили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, отметил господин Гладков в Telegram-канале, в Белгородском районе на участке автодороги Октябрьский — Наумовка после удара дрона сгорел автомобиль. В селе Таврово при детонации БПЛА повреждены три машины. Обломки одного из сбитых беспилотников в селе Шагаровка пробили кровлю и выбили стекла в частном доме.

В городе Шебекино при ударе снаряда посечена кровля частного дома. В селе Мешковое Шебекинского округа поврежден автомобиль. Также атаке ВСУ подверглись Валуйский округ и Воколонский район региона. Обошлось без жертв.