Минобороны России сочло провокацией обвинения Украины в ударах ВС РФ по Сумам

Обвинения властей Украины в ударе вооруженных сил России по рынку в Сумах и другим населенным пунктам 15 августа являются провокацией, заявила пресс-служба Минобороны РФ. Цель — формирование негативного медийного фона для срыва саммита России и США на Аляске.

«Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили»,— говорится в пресс-релизе. О подготовке подобной провокации российское военное ведомство предупреждало 12 августа. Минобороны уточняло, что ВСУ планируют ударить по густонаселенному жилому кварталу и возложить ответственность на Россию.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся сегодня вечером в Анкоридже. Центральная тема встречи — урегулирование конфликта на Украине.