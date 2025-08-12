Минобороны России: Украина готовит провокацию для срыва встречи Путина и Трампа

Минобороны России заявило, что ВСУ планируют удар по городу Чугуев Харьковской области перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Цель провокации — сорвать встречу глав государства, запланированную на 15 августа, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

По данным Минобороны, 11 августа в Чугуев автотранспортом СБУ была доставлена группа иностранных журналистов под предлогом подготовки репортажей о жителях прифронтового города. Непосредственно перед переговорами ВСУ планируют нанести в городе удар с применением БПЛА и ракет. Целью, по информации военного ведомства, станет один из густонаселенных жилых кварталов или больница с большим количеством пациентов среди гражданского населения.

Атаку должны будут сразу зафиксировать журналисты, следует из заявления. Власти Украины возложат ответственность за удар и жертвы на вооруженные силы России, чтобы создать негативный медийный фон. Возможны провокации и в других населенных пунктах, подконтрольных Украине, отметили в Минобороны.

Переговоры президентов России и США состоятся на Аляске. Американская сторона назвала местом встречи город Анкоридж. Центральная тема встречи — поиск путей урегулирования конфликта на Украине.