Дмитриев: диалог России и США направлен на восстановление отношений двух стран

На саммите в Анкоридже 15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выступят с целью восстановления двусторонних отношений, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, на встрече будет обсуждаться полный спектр отношений между странами, включая экономические вопросы, конфликт на Украине и общие двусторонние связи.

Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы в том числе занимаемся восстановлением отношений России и США,— уточнил господин Дмитриев в беседе с журналистами (цитата по ТАСС). — Поэтому важно, что не только экономические вопросы на повестке, не только Украина, а именно восстановление отношений России и США». Глава РФПИ отметил боевой настрой российской стороны перед началом переговоров.

Встреча господ Путина и Трампа состоится сегодня вечером на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Российский лидер приземлится в аэропорту штата в 22:00 мск. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переговоры могут занять минимум 6-7 часов. Саммит начнется с беседы президентов двух стран тет-а-тет, после чего пройдет встреча сторон в составе делегаций. Центральная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине.

