Лукашенко поздравил Трампа с успешным достижением мира на Южном Кавказе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Южном Кавказе. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт отметила, что лидеры двух стран также обсуждали ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс»,— сказала госпожа Эйсмонт в беседе с RT.

8 августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Дональда Трампа в Вашингтоне было подписано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку, а также трехсторонняя Вашингтонская декларация. Последняя включает пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

Подробнее — в материале «Ъ» «Маршрут к Трампу».