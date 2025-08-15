Байкер и пассажир пострадали при ДТП на проспекте Авиаконструкторов

Два человека попали в больницу в результате аварии на проспекте Авиаконструкторов. Иномарка столкнулась с мотоциклом утром 15 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Toyota Camry с 32-летним водителем за рулем следовал по проспекту Авиаконструкторов от улицы Долгоозерной. При повороте на улицу Шаврова иномарка столкнулась с мотоциклом Suzuki, который двигался по встречке.

«В результате байкер получил тяжелые травмы, его пассажир — травмы средней степени тяжести, оба госпитализированы»,— добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во Всеволожске Land Cruiser столкнулся с автобусом с десятью пассажирами.

Татьяна Титаева