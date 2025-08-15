Олег Кононов покинул пост главного тренера ФК «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо», выступающий в Первой лиге, объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

После четырех матчей «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. На старте сезона команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Кононов возглавил клуб в январе 2024 года. В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако в июле Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение исключить команду из числа участников высшего дивизиона за попытку организации договорных матчей. В РПЛ «Торпедо» заменил «Оренбург».

Кроме того, КДК РФС отстранил от футбольной деятельности совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова на 5 и 10 лет соответственно. 21 июня они были задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой».

Таисия Орлова