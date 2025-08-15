Чистая прибыль «ЭР-Телекома» за полугодие сократилась на 48%

«ЭР-Телеком Холдинг» увеличил выручку за первое полугодие 2025 года на 10% до 51 млрд руб., следует из неаудированных финансовых результатов компании по МСФО. Выручка в B2C сегменте выросла на 5%, до 22 млрд руб., в B2B — на 14%, до 28,9 млрд руб.

При этом чистая прибыль компании сократилась на 48%, до 119 млн руб. Также сократился на 38% CAPEX — до 5,8 млрд руб. Одновременно увеличилась рентабельность OIBDA на 3 п. п., до 47%, а свободный денежный поток (FCF) увеличился на 161%, до 4,2 млрд руб. Показатель долговой нагрузки (чистый долг/OIBDA LTM) снизился на 0,3 п. п. и достиг уровня 3,1%.

«В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации, существенно возросшей ключевой ставки ЦБ РФ и налоговой нагрузки компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, сохраняя клиентоцентричность как основу стратегии»,— заявили в пресс-службе компании.

АО «ЭР-Телеком Холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% входит в МКАО «ЭР-Телеком Холдинг». По данным компании «ТМТ Консалтинг», на «ЭР-Телеком» приходится 7% столичного рынка широкополосного доступа и 14% рынка платного ТВ.

Ранее «Ъ» сообщал, что «ЭР-Телеком» проводит реструктуризацию активов из-за рыночных условий, которые требуют оптимизации (см. «Ъ» от 10 марта).

Алексей Жабин