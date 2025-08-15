Нужного судью не дождались

Вступил в силу приговор экс-начальнице отдела обеспечения судопроизводства Лазаревского райсуда города Сочи Галине Ямпольской и юристу Товмасу Баланяну, которые пытались влиять на судопроизводство за счет корректировки алгоритмов государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие». Они полагали, что направление дела определенному судье гарантирует участнику процесса нужный результат. Следствие установило, что специалисты суда, ответственные за работу системы, обманывали взяткодателей и не вмешивались в распределение дел.

Как стало известно “Ъ”, бывшая начальница отдела обеспечения судопроизводства Лазаревского райсуда города Сочи Галина Ямпольская признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), а также в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ее сообщник юрист Товмас Баланян признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Оба уголовных дела рассмотрел Центральный районный суд Сочи, подсудимые полностью признали вину и получили условные сроки лишения свободы: Галина Ямпольская — четыре года, Товмас Баланян — семь лет с выплатой штрафа в сумме 4,7 млн руб. Приговоры не обжаловались, вступили в силу и были опубликованы в картотеке суда.

Судом установлено, что инициатором разработки коррупционной схемы выступил Товмас Баланян, который ранее был главой одного из третейских судов в Сочи и имел знакомства в судебной системе. Баланяну было известно, что состав суда для рассмотрения каждого дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей с использованием модуля распределения дел ГАС «Правосудие».

Юрист при этом считал, что алгоритмы автоматизированной системы могут быть настроены таким образом, чтобы определенное дело попало конкретному судье, с которым, по его мнению, можно договориться о вынесении нужного решения.

В 2021 году Товмас Баланян обратился к руководителю отдела обеспечения судопроизводства Лазаревского райсуда Галине Ямпольской, с которой его связывали доверительные отношения. Юрист спросил, возможно ли обеспечить передачу интересующих его гражданских дел определенным судьям, и пообещал на систематической основе переводить госпоже Ямпольской денежные средства. Взятки предназначались сотрудникам суда, ответственным за распределение исковых заявлений. Галина Ямпольская согласилась, рассказав о предложении Баланяна сначала одному техническому специалисту, а затем его сменщику. После этого на счет Ямпольской от Баланяна стали поступать средства в сумме от 20 тыс. до 50 тыс. руб. за каждое дело.

Всего Ямпольская получила 235 тыс. руб., из которых 125 тыс. руб. передала сообщникам за подстройку алгоритмов ГАС «Правосудие».

Как выяснилось впоследствии, сотрудники суда вводили Ямпольскую в заблуждение, на самом деле модуль распределения дел работал в обычном режиме. В свою очередь, Галина Ямпольская обманула Товмаса Баланяна, присвоив часть предназначенных для передачи взяток средств, этот эпизод квалифицирован как мошенничество.

В приговорах Галине Ямпольской и Товмасу Баланяну упоминаются девять гражданских дел Лазаревского райсуда, распределением которых интересовались злоумышленники. В спорах шла речь о взыскании долгов, признании права собственности на недвижимость, разделе имущества супругов. Более подробной информации о процессах нет, так как в опубликованных приговорах не приводятся данные судей или участников споров.

Анна Перова, Краснодар