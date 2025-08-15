Трамп заявил о «чудесном разговоре с многоуважаемым» Лукашенко

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «чудесный разговор» с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которого назвал «многоуважаемым». Американский президент инициировал переговоры, чтобы поблагодарить господина Лукашенко за освобождение 16 заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Luis M. Alvarez / AP Дональд Трамп

Фото: Luis M. Alvarez / AP

«Наш разговор был очень хорошим»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, стороны обсуждают освобождение еще 1,3 тыс. заключенных. Президент США добавил, что «с нетерпением ждет» встречи с Александром Лукашенко в будущем. Telegram-канал «Пул первого» сообщает, что Дональд Трамп принял приглашение белорусского президента посетить с семьей Минск.

Ранее о переговорах сообщила пресс-служба президента Белоруссии. По словам американского лидера, во время разговора господа Лукашенко и Трамп затронули множество тем, в том числе визит президента России Владимира Путина на Аляску. Сегодня на военной базе в Анкоридже на Аляске состоится саммит России и США.