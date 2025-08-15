Трамп: пошлины на микрочипы составят 300%

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что импортные пошлины на микрочипы могут быть введены уже на следующей неделе. При этом они составят не 100%, как утверждал ранее глава Белого дома, а 300%.

«Я установлю тарифы на следующей неделе или еще через неделю — на сталь и, я бы сказал, на чипы — чипы и полупроводники. <...> Я собираюсь повысить ставку на 200%, на 300%»,— заявил президент во время полета на Аляску, где он встретится сегодня с Владимиром Путиным.

Как отмечает Bloomberg, не ясно, оговорился ли Дональд Трамп по поводу введения новых импортных пошлин на сталь. Президент уже поднимал пошлины на сталь и алюминий в июне, тогда они составили 50%.

Кирилл Сарханянц