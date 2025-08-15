Генпрокуратура требует изъять компанию латвийского банка с активами в России

Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу РФ 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест», принадлежащего латвийскому банку Rietumu Banka. Организация владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье площадью более 1,24 га. Это следует из поданного в Арбитражный суд Москвы иска, с которым ознакомился «Ъ».

Надзорное ведомство установило, что московское ООО «КИ Инвест» вывело из России 105 млн руб. в адрес Rietumu Banka. Чтобы скрыть свою аффилированность, компания предоставила в Банк России ложные сведения об отсутствии участия в капитале российских юрлиц.

Rietumu Banka организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества, утверждает ведомство. Генпрокуратура требует взыскать полученные Rietumu Banka средства. Также надзор предлагает арестовать недвижимость и представительство латвийского банка в России.

По данным Генпрокуратуры, Rietumu Banka финансирует ВСУ через учрежденный банком Фонд поддержки будущего. Кроме того, в феврале 2022 года Rietumu Banka заблокировал более $81 тыс., принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества».

Подробнее — в материале «Ъ» «Rietumu Banka попал под надзор».