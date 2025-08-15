Rietumu Banka попал под надзор

В ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Латвии и использование вырученных за него средств для финансирование ВСУ в столице России могут быть обращены в доход государства здания и земельные участки, находящиеся в распоряжении компании, подконтрольной Rietumu Banka. В адрес последнего, установила Генпрокуратура России, несмотря на антисанкционные меры, принятые в стране, продолжают выводиться средства, которые в итоге используются для противодействия РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Генпрокуратурой России выявлены факты противоправного изъятия госсобственности и ведения «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны, совершаемых Латвией и «аффилированным» с ней Rietumu Banka, говорится в иске надзорного ведомства, поданном в Арбитражный суд Москвы.

С 2014 года правительства США, Великобритании и стран Европейского союза, в том числе Латвии, напоминается в документе, стали массово вводить незаконные санкции против России, а после начала СВО они приобрели беспрецедентный характер.

Данные действия направлены на подрыв национальной безопасности России, нанесение ей прямого экономического ущерба и проч.

Особо активную роль в реализации данных целей проявляют страны Прибалтики. Так, решением Сейма Латвии в августе 2022 года Россия была признана государством, спонсирующим терроризм. Данное решение в Генпрокуратуре назвали «актом внесудебной расправы над Российской Федерацией».

Впоследствии латвийскими парламентариями были приостановлены действия межправительственных соглашений с Россией в области экономики, науки и культуры. Отменены международные договоры об упрощенном порядке поездок для жителей приграничных регионов, а также соглашения о предоставлении социальной защиты для военных пенсионеров РФ, проживающих на территории республики.

Наряду с этим латвийскими властями в ускоренном порядке рассмотрен законопроект «О действиях с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности», инициированный комиссией Сейма по национальной безопасности.

Итогом принятия закона стало изъятие госимущества России, а именно комплекса «Дом Москвы», состоящего из здания общей площадью 4482 кв. м и земельного участка в 966 кв. м, которые расположены на улице Марияс, 7 Риги.

Данный объект был создан российской стороной как центр культурно-гуманитарного сотрудничества.

Департаменту городского имущества Москвы, владельцу изъятого объекта, говорится в иске, было отказано в возможности обжаловать действия властей Латвии, что лишило его как собственника доступа к правосудию в этой стране. То есть, сделала вывод ГП, указанные действия в силу международного права являются экспроприацией собственности.

При этом представителями Латвии было заявлено, что вырученные от продажи «Дома Москвы» средства будут направлены на финансирование Украины для ведения боевых действий против России.

К данной антироссийской политике, считают в ГП, присоединился и один из крупнейших латвийских банков — Rietumu Banka.

«С первых дней войны мы поддерживаем Украину и оказываем практическую помощь ее народу»,— заявила в январе прошлого года предправления этой финансовой структуры Елена Бурая.

По данным надзорного ведомства, Rietumu Banka финансирует ВСУ, используя учрежденный банком Nakotnes Atblasta Fonds (Фонд поддержки будущего). Кроме того, банк присоединился к антироссийским санкциям. Так, Rietumu Banka в феврале 2022 года заблокировал более $81 тыс., принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества», мотивируя это необходимостью соблюдения санкционных требований по контролю операций, связанных с Россией.

Между тем надзор установил, что Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) контролирует московское ООО «КИ Инвест». Чтобы скрыть свою аффилированность, представительство Rietumu Banka в столице летом прошлого года предоставило в Банк России «заведомо ложные сведения» об отсутствии у него участия в капитале юридических лиц Российской Федерации.

«КИ Инвест», в свою очередь, по данным надзора, выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенные в Москве и Московской области. Для контроля над активами 100% долей ООО «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости переданы в залог банку.

Используя статус единственного участника данного общества, банк организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России №95 от 5 марта 2022 года.

Для этого банком использован кредитный договор с ООО, срок выплаты долга по которому продлен до 2030 года.

При этом платежи по нему производились таким образом, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а, напротив, увеличивалась. Такая схема погашения задолженности не имеет экономического смысла, а использована ответчиками исключительно для вывода капитала за границу, считают в ГП.

В результате в период с 2022 по 2024 год ООО «КИ Инвест» в обход ограничительных мер в адрес Rietumu Banka было выведено €806 300 (75 млн руб.) и 30 млн руб. Всего за границу было направлено 105 292 317 руб. Чтобы придать видимость законности данных действий, ответчики искусственно раздробили на части размером до 10 млн руб. обязательства по выплате займа.

Общая же сумма задолженности по состоянию на февраль этого года, когда срок выплаты был продлен до 2030 года, составила €21 млн 485 тыс., или 2 млрд 159 млн руб., что позволяет, по данным Генпрокуратуры, банку продолжать свою противоправную деятельность по выводу денежных средств за рубеж.

Обращаясь в столичный арбитраж, Генпрокуратура требует, чтобы незаконными были признаны целый ряд сделок и соглашений с участием ответчиков

Среди них — присоединение Rietumu Banka к исполнению антироссийских санкций, заключение банком кредитного договора с ООО «КИ Инвест», выплата данным обществом кредитору более 105 млн руб. В пользу Российской Федерации, настаивает Генпрокуратура, должно быть взыскано 100% долей в уставном капитале «КИ Инвест», а с Rietumu Banka — полученные им от общества 105 млн руб. Пока иск не рассмотрен, предлагает надзор, доли ООО и вся записанная на него недвижимость, а также представительство латвийского банка (ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 8) надо арестовать.

Николай Сергеев