Жителю Самары дали 12 лет колонии за поджог военного вертолета

Центральный окружной военный суд в Самаре признал виновным в совершении двух терактов местного жителя, чье имя не разглашается. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Первые три года фигурант будет отбывать в тюрьме, сообщила пресс-служба суда.

Первый теракт осужденный совершил 22 июля 2024 года. Тогда он с группой преступников поджег распределительный щит вышки сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Спустя два дня группировка подожгла вертолет «Ми-8 МТ», принадлежащий Минобороны и ФКУ «Приволжский авиационный поисково-спасательный центр».

По данным суда, мотивом для терактов послужило недовольство фигуранта российскими властями. Он также выступал против проведения СВО. Целью преступлений назвали устрашение населения и помеху в работе органов власти.

Никита Черненко