Трамвайное депо линии «Купчино – Шушары – Славянка» готово к приему 10 вагонов

Специалисты подошли к финалу при строительстве депо для трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка». Оно готовится принять первые десять вагонов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Там возвели основные конструкции зданий и сооружений, среди которых административно-бытовой и технологический корпуса, здания эксплуатационных служб и двух контрольно-пропускных пунктов. Во время строительства установили постоянного ограждение, опоры контактной сети и систему освещения. Строители завершают устройство верхнего строения пути, установку стрелочных переводов. Также заканчиваются работы по благоустройству территории.

Первую очередь намерены запустить в работу в конце 2025 года. Полностью линия должна заработать в 2026 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном отчитались о готовности шести подстанций для трамвайной линии «Славянка».

Татьяна Титаева