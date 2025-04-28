Археологи нашли древнее жилище с очагом на Ставрополье

Археологи обнаружили жилище и хозяйственную постройку эпохи раннего железного века на территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Железноводское-4». Об этом сообщается в Telegram-канале управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Фото: Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

Находки сделаны специалистами компании «ООО ОКН-проект». Жилище имеет неровную, прямоугольную в плане форму и частично углублено в материк. Строение состоит из четырех помещений, в центральной части одного из них располагался очаг.

«Очаг округлой в плане формы, практически не заглублен в дно помещения, его можно идентифицировать как очажное место, подмазанное слоем глины, на котором разводили костер»,— говорится в сообщении.

По периметру и внутри жилища археологи зафиксировали столбовые ямы большого диаметра, вероятно, от массивных подпорных столбов, которые, возможно, неоднократно перемещались или утрамбовывались. Также ученые обнаружили каменные основания стен древнего строения.

Николай Аксенов