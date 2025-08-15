Российские байдарочники и каноисты получили визы для участия в чемпионате мира

Российские спортсмены получили визы и допуск для участия в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Милане. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Федерации каноэ России Евгений Архипов.

«Спортсмены получили визы, отказов ни по кому нет, так что едем в том составе, который тренерский штаб посчитал оптимальным. Тренеров и специалистов также допустили, так что на западных спортивных коллег обиды не держим, за исключением общей ситуации», — приводит «Матч ТВ» слова господина Архипова.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 20 по 24 августа. В турнире примут участие 25 российских спортсменов, они выступят в нейтральном статусе. Ранее ТАСС сообщал, что команда вылетит на соревнования 18 августа.

С 2023 года российские спортсмены допускаются до международных соревнований, проходящих под эгидой Международной федерации каноэ, в нейтральном статусе. На чемпионате мира 2024 года россияне завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.

Таисия Орлова