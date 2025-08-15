Беспилотники атаковали порт «Оля» в Астраханской области

Астраханская область подверглась атаке беспилотников. При уничтожении дронов их обломки упали на территории порта «Оля». Повреждено судно. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Морской торговый порт «Оля»

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В результате вчерашней атаки портовая инфраструктура не пострадала. Все беспилотники, которые атаковали регион, были подавлены или уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Господин Бабушкин добавил, что найдены не все сбитые беспилотники, и попросил в случае обнаружения сообщить о них органам правопорядка.