Алексей Орлов поручил усилить уборку ко Дню города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание по готовности мегаполиса ко Дню города и поручил уделить особое внимание уборке газонов и своевременному выносу мусора, сообщили в городской администрации.

«Нашей задачей является не только организация массовых мероприятий с соблюдением всех мер безопасности, но и обеспечение чистоты и порядка на локациях»,— подчеркнул Алексей Орлов.

По данным городской администрации, в течении последних суток сотрудники дорожно-эксплуатацинного управления(ДЭУ) занимаются покосом газонов, прополкой цветников, а также покраской малых архитектурных форм и ограждений. Основной этап работ завершится к утру 16 августа.

В местах праздничных локаций будет установлено 166 мобильных туалетов, из них 15 — для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на локациях разместят 156 новых урн. Мобильные туалеты и контейнеры появятся на площади 1905 года и Октябрьской площади, улицы Воеводина, Горького, Попова, Толмачева и 8 марта, Набережной и 8 Марта, Набережной Рабочей Молодежи, в переулке Химиков и Литературном квартале. После завершения праздничных мероприятий городские улицы планируется оперативно очистить с помощью механизированных колонн. Беспрепятственный проезд уборочной техники будет обеспечен при содействии сотрудников Госавтоинспекции.

Напомним, день города в Екатеринбурге пройдет 16 августа. Как ранее сообщал «Ъ-Урал» проезд в день города на общественном транспорте будет бесплатным. Работу метрополитена и общественного транспорта продлят до 01:00 17 августа. Завершиться празднование традиционным фейерверком, который запланирован в 22:30 в акватории городского пруда.

Полина Бабинцева