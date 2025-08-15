При атаке БПЛА в Макееве повреждено здание школы

В Макеевке Донецкой народной республики при ударе беспилотника повреждена школа. Никто не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал, связанный с правительством ДНР.

Атака БПЛА произошла в 8:12 мск. Повреждения получили фасад и остекление МОУ Школа №2 на улице Крылова в Черногвардейском районе. Урон был также нанесен участку теплотрассы на территории образовательного учреждения.

13 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал об ударе БПЛА в районе автодороги «Донецк — Горловка». Пострадал водитель ГУП ДНР «Вода Донбасса». Также ранения получила мирная жительница.