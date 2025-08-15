МВД: за полгода в России совершили 140 тыс. преступлений с помощью мессенджеров

В России за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировали 142 191 преступление, совершенное с использованием мессенджеров. В МВД сообщили, что мошенники чаще всего используют видео- и аудиосвязь для обмана пользователей.

«Украинские кол-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать»,— отметили в пресс-службе МВД. Мессенджеры также становятся «средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами» для совершения различных преступлений, подчеркнули в ведомстве.

13 августа Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. Решение объяснили тем, что мошенники используют эти приложения для обмана людей и вымогательства денег. Минцифры допустило, что доступ к звонкам будет восстановлен, если мессенджеры выполнят требования российского законодательства.