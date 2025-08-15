В Челябинске нашли возможное место слива нефтепродуктов в реку Миасс

По результатам обследований масляного пятна на реке Миасс около Ленинградского моста в Челябинске нашли возможное место сброса нефтепродуктов в канализацию. Оно находится на территории от дома №5а по улице Труда до дома №4 по улице Свободы вдоль русла реки Игуменка. Специалисты регионального министерства экологии совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой и муниципального казенного учреждения «Эвис» продолжают поиск источника загрязнения, сообщает пресс-служба минэкологии.

Сейчас выход нефтепродуктов в реку прекратили, а площадь загрязнения, 13-14 августа составлявшая 1,2 га, существенно сократилась. Утром 15 августа сотрудники областной поисково-спасательной службы начали использовать специальный сорбент, который полностью нейтрализует пленку. Ситуация с загрязнением Миасса находится на постоянном контроле министерства экологии Челябинской области. В течение ближайших дней пятно удалят полностью.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о пятне стало известно 13 августа из СМИ. В работу по его устранению включились региональные министерства экологии и общественной безопасности, Уральское управление Росприроднадзора, ГУ МЧС по области и природоохранная прокуратура города. Из реки собрали пробы воды для исследований. По их результатам будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Виталина Ярховска