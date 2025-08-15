На 40 дней с момента смерти Романа Старовойта к его могиле в Петербурге несут цветы

На могилу Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге несут цветы его знакомые и родственники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СМИ, место захоронения экс-министра транспорта посетили его родители, бывшая жена и дочери, гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов и возлюбленная Полина.

Роман Старовойт совершил самоубийство в Москве 7 июля 2025 года после публикации указа о своей отставке. Церемонию захоронения решили провести в городе, где начался карьерный путь экс-главы Минтранса.

О том, как прошли похороны Романа Старовойта, читайте в материале «Ъ-СПб» и смотрите в нашей фотогалерее.

Артемий Чулков