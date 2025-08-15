Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One вылетел на Аляску, сообщает CNN. Отправная точка — объединенная база Эндрюс, куда незадолго до вылета приехал президентский кортеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча господина Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится примерно через семь часов — в 22:00 мск. Лидеры двух стран обсудят урегулирование военного конфликта на Украине. В повестку саммита также входят перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Что происходит на Аляске в день саммита президентов России и США — в материале «Ъ» «Мирские сложности и мольбы о мире».