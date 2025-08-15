120 тыс. украинцев потеряют статус беженцев в США

С 15 августа десятки тысяч украинцев, приехавших в США с 2023 года, начнут терять статус беженцев, если власти США не внесут изменения в действующие правила. В общей сложности в ближайшие месяцы это может затронуть около 120 тыс. украинцев. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 2022 году администрация тогдашнего президента США Джо Байдена запустила программу «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U), в соответствии с которой украинцы могли находиться в США до двух лет при наличии в стране лица, которое может оказать им финансовую помощь. По истечении срока можно было возобновлять разрешение. Сообщается, что в общей сложности по этой программе в США въехало 240 тыс. граждан Украины.

В январе, после вступления в должность Дональд Трамп приостановил действие U4U, как и многих других программ для беженцев. Как отмечает WSJ, украинцы, въехавшие в США до 16 августа 2023 года, уже находятся под защитой другой программы. У тех же, кто въехал после этого, будет постепенно истекать срок пребывания в США в соответствии с U4U, так что их можно будет арестовывать и депортировать как нелегальных мигрантов.

Яна Рождественская