Миграционная служба США подтвердила остановку приема украинских беженцев

Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке приема заявок на въезд от украинских беженцев в рамках программы «Единение ради Украины» (United for Ukraine, U4U). Принимать заявки не будут до тех пор, пока власти не проведут оценку условий программы U4U.

«В связи с указом (президента Дональда Трампа.— "Ъ") от 20 января 2025 года о "Защите наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A (заявка на участие в U4U.— "Ъ"), онлайн-запросов на поддержку и деклараций по финансовой поддержке»,— сказано в уведомлении.

О приостановке программы, введенной предыдущим президентом Джо Байденом, 24 января сообщала газета The New York Times. По данным газеты, по состоянию на сентябрь 2023 года программой воспользовалось более 150 тыс. граждан Украины, прибывших в США.

Подробнее об указах президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделает Америку снова другой».