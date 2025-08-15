Во Владивостоке после гибели трех рабочих на ТЭЦ-2 прошли задержания

Начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2, задержаны следователями регионального управления СКР. Они подозреваются в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Максимальное наказание за такое преступление — до семи лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что 14 августа 2025 года на территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении работ по демонтажу стены дымовой трубы на высоте более 22 м обрушилась кирпичная кладка, в результате чего трое рабочих погибли, двоим оказана медицинская помощь, один из которых находится в реанимационном отделении»,— говорится в сообщении ведомства.

По сообщению минздрава Приморья, один из пострадавших в результате инцидента на ТЭЦ-2 «в тяжелом состоянии находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2». Второй пострадавший в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении.

Накануне прокуратура Приморья уточнила, что при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз.

Алексей Чернышев, Владивосток