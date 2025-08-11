Водитель Kia получил тяжелые травмы в результате ДТП на Приморском шоссе

Дорожная авария с тяжело пострадавшим произошла во второй половине дня 11 августа в Курортном районе Петербурга. ДТП случилось около 16:30 на Приморском шоссе в районе дома 674 Ж, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Было установлено, что водитель 1950 года рождения за рулем Land Rover, двигаясь от поселка Молодежное в сторону населенного пункта Приветнинское, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем Kia под управлением водителя 1988 года рождения.

В результате ДТП водитель корейской иномарки получил черепно-мозговую травму, переломы конечностей, ребер и таза, повреждения грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу № 40, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель квадроцикла скончался в Ленобласти после столкновения с деревом.

Андрей Цедрик