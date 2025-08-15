Хоккеист Никита Гусев продлил контракт с «Динамо»

Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил соглашение с форвардом Никитой Гусевым. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Гусев выступает за «Динамо» с 2023 года. 31 мая 2025-го истек его предыдущий контракт с клубом. 1 августа «Динамо» и Гусев заключили пробное соглашение, рассчитанное до 21 августа.

В прошлом сезоне Никита Гусев провел за «Динамо» 85 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off), в которых набрал 80 очков (34 гола+36 передач), и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. До перехода в столичный клуб нападающий представлял петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году. Гусев играл за ЦСКА, «Амур» и «Югру», а также за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс».

Таисия Орлова