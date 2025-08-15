Провайдер сети Wi-Fi в Ижевске зафиксировал рост числа подключений в 4,5 раза

Количество подключений к городской сети Wi-Fi провайдера «Дом.ру» в Ижевске выросло в июне—июле в 4,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба организации. С 26 июля и по настоящее время в Удмуртии ограничен мобильный интернет на неопределенный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Более значительный рост активности пользователей в сети Wi-Fi (провайдера.— “Ъ-Удмуртия”) наблюдался только в Туле, где количество подключений увеличилось в пять раз. В Нижнем Новгороде этот показатель вырос в 3,5 раза, в Омске и Брянске — в три раза»,— говорится в сообщении. В Ижевске беспроводная сеть провайдера работает в 190 локациях.

Напомним, провайдеры проводного интернета в Удмуртии фиксируют удвоение заявок на подключение на фоне ограничений мобильного интернета для противодействия атакам БПЛА. Очереди на подключение услуг составляют в среднем около двух недель. Мобильные операторы предлагают дополнительные услуги для обеспечения работы бизнеса и разрабатывают решения для частичного доступа к сети.

Юристы отмечают, что операторы связи вправе приостанавливать оказание услуг только при наличии мотивированного решения госорганов. Практика взыскания с компаний компенсации за ограничение сети во время атак БПЛА отсутствует.

Подробнее об этом читайте в материале «Связь уходит в провода».