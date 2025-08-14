Связь уходит в провода

Провайдеры проводного интернета в Удмуртии фиксируют удвоение заявок на подключение на фоне ограничений мобильного интернета для противодействия атакам БПЛА. Очереди на подключение услуг составляют в среднем около двух недель. Мобильные операторы предлагают дополнительные услуги для обеспечения работы бизнеса и разрабатывают решения для частичного доступа к сети. Юристы отмечают, что операторы связи вправе приостанавливать оказание услуг только при наличии мотивированного решения госорганов. Практика взыскания с компаний компенсации за ограничение сети во время атак БПЛА отсутствует.

Операторы проводного интернета в Удмуртии фиксируют двукратный рост числа заявок на подключение в июле—августе на фоне ограничений мобильного трафика, установленных в республике с 26 июня. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в «Ростелекоме» и «МегаФоне».

«Технические специалисты “Ростелекома” за июль выполнили в среднем в два раза больше заявок на подключение как юрлиц, так и физлиц,— рассказал директор филиала провайдера в Удмуртии Сергей Тульчинский.— Повышенный рост заявок на подключение проводного интернета, как и очереди, сохраняются и в августе. В среднем пользователям необходимо ждать инсталляции около двух недель. Для оперативного подключения абонентов мы мобилизовали дополнительные ресурсы».

По его словам, абонентская плата летом 2025 года не увеличивалась. При этом стоимость подключения юридических лиц индивидуальна и зависит от месторасположения компании и наличия технической возможности присоединения.

Напомним, по данным исполнительного директора удмуртского отделения «Опоры России» Андрея Орлова, ценник на подключение проводного интернета для юрлица в Ижевске по новому адресу начинается от 150 тыс. руб.; по адресу, уже присоединенному к сети провайдера — в пределах 4-8 тыс. руб.

Руководитель филиала «Ростелеком» также отметил рост спроса от регионального бизнеса на организацию точек Wi-Fi. Среди них как закрытые корпоративные, так и общественно доступные сети. «Решение о предоставлении возможности подключения для внешних пользователей в компаниях принимают самостоятельно»,— уточнил господин Тульчинский.

В компаниях МТС, Т2, «Дом.ру», «Марк» динамику спроса на услуги не прокомментировали. В пресс-службе реготделения оператора «МегаФон» сообщили «Ъ-Удмуртия», что число заявок от физических лиц на подключение проводного интернета от компании в июле 2025 года выросло в Ижевске в два раза в сравнении с предыдущим месяцем. Конкретные показатели в компании не раскрыли.

В условиях ограничений мобильного интернета абонентам «МегаФона» предложено переносить остаток трафика на следующий месяц или воспользоваться услугой «Сохранение номера». «В этом случае клиент сможет получать входящие смс-сообщения, например, банковские оповещения, остальные услуги связи будут недоступны. Таким образом, можно оставить номер на любое время»,— уточнил представитель компании.

Компания также предлагает ряд решений для поддержания работы бизнеса в условиях отсутствия мобильного интернета, среди них «обеспечение обмена данными в контуре предприятия» — создание локальной сети с учетом запросов заказчика.

Напомним, Минцифры РФ согласовало с операторами связи схему доступа к мобильному интернету во время ограничений. Россияне смогут пользоваться приложениями маркетплейсов, такси и служб доставки, сообщил глава министерства Максут Шадаев. «Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости»,— приводит цитату господина Шадаева «Интерфакс». Сроки реализации инициативы на момент публикации не обозначены. Издание URA.ru подсчитало, что всего с ограничениями мобильного интернета столкнулись жители 30 регионов России.

В региональном минцифры «Ъ-Удмуртия» сообщили, что на сегодняшний день в Удмуртии в случае введения режима «Беспилотная опасность»/«Угроза атаки БПЛА» сигнал мобильного интернета на сетях 3G и 4G отключается полностью.

«По решению Оперативного штаба Удмуртской Республики, сохранение минимальной скорости мобильного интернета для пользования мессенджерами на время действия указанных режимов не предусмотрено. Полное отключение мобильного интернета является наиболее эффективным при противодействии БПЛА»,— уточнил представитель министерства.

В пресс-службе компании Т2 сообщили «Ъ-Удмуртия», что оператором уже разработан и успешно протестирован алгоритм для частичного доступа абонентов к мобильному интернету. «Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование»,— сообщил представитель компании Т2.

Адвокат Павел Торопов отмечает, что, согласно российскому законодательству, оператор вправе приостановить оказание услуг связи только при наличии мотивированного решения уполномоченного государственного органа – например, в случае угрозы национальной безопасности или чрезвычайной ситуации (ст. 64 №126-ФЗ).

«Все такие решения должны быть оформлены надлежащим образом — с датой, номером, подписью, указанием причины и сроков ограничения. Ни один из операторов связи в своих публичных офертах не закрепил условия отключения связи по таким основаниям, как самостоятельное решение без государственного предписания»,— уточнил адвокат.

Господин Торопов подчеркивает, что услуга должна быть оплачена только при ее фактическом оказании (ст. 781 ГК РФ) и абонент вправе потребовать перерасчет платы за период отсутствия связи (постановление правительства РФ № 2607). Юридическое лицо также вправе потребовать компенсации понесенных прямых убытков и упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ).

Мобильные операторы, представленные в республике, утверждают, что в период ограничений, введенных в регионе, со стороны компаний мобильный трафик по-прежнему предоставляется в полном объеме. «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны “МегаФона” нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам»,— рассказали «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе оператора. О том, что услуга по-прежнему предоставляется операторами в полном объеме, также сообщили в региональном минцифры, пишет «АИФ Удмуртия». «Введенные ограничения являются временными. На текущий момент компенсация абонентской платы за услуги сотовой связи не предусмотрена. Просим с пониманием отнестись к возникшим неудобствам»,— приводит ответ министерства издание.

По словам Павла Торопова, на текущий момент в КАД и в ГАС «Правосудие» нет прецедентов, когда суд взыскивал с оператора убытки за отключение мобильного интернета в рамках противодействия БПЛА. Однако прецеденты по взысканию компенсаций за перебои связи в общем виде – есть. При этом суды взыскивают полную сумму абонентской платы, компенсацию морального вреда и судебные расходы, а также обязывают компанию оплатить штраф по Закону о защите прав потребителей (до 50 % от суммы иска, согласно ст. 13 Закона РФ № 23001).

«Операторы не вправе просто так отключать связь и прикрываться словами “БПЛА”, если нет официального документа от госоргана. Освобождение от ответственности возможно только если событие чрезвычайное, непредотвратимое и неподконтрольное стороне. Даже в случае угрозы граждане и бизнес вправе требовать перерасчет, компенсации и извинения»,— резюмировал господин Торопов.

Дмитрий Горбунов