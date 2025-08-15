Часть балконов в расселенном доме на улице Ленина в Ижевске демонтируют

В Ижевске демонтируют балконы на втором этаже в расселенном многоквартирном доме на улице Ленина, 9. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Данные мероприятия проводятся для ограничения свободного доступа в здание. Цена контракта составила около 1 млн руб. На данный момент идет сбор заявок. Заказчиком выступает «Служба технологического обеспечения (СТО) ЖКХ» Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Напомним, объект является первой построенной в Удмуртии хрущевкой, носит неофициальное название «зеленый дом». Объект был признан аварийным в январе 2014 года. В 2022 году началось расселение жильцов (всего в доме 80 квартир), после чего здание планировалось снести. В августе 2023 года сообщалось о 76 расселенных квартирах. На данный момент в доме заколочены окна первых двух этажей со стороны трамвайных путей.

Подробнее о «зеленом доме» читайте в материале «Первая хрущевка пойдет под снос».