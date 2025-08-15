Megadeth анонсировала новый альбом и прощальный тур

Основатель и фронтмен метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн объявил, что следующий альбом коллектива станет последним. Прощальный тур в поддержку альбома продлится несколько лет.

«Не злитесь, не грустите — радуйтесь за нас, приходите отпраздновать эти последние несколько лет вместе со мной. Мы сделали нечто по-настоящему прекрасное, и, скорее всего, это больше никогда не повторится»,— написал господин Мастейн в послании фанатам, которое опубликовано на сайте группы.

Как будет называться альбом, еще неизвестно. Когда он выйдет, также не сообщается. На сайте группы запустили таймер до начала старта предзаказов диска — заказать его можно будет через 42 дня.

Сейчас в состав Megadeth входят басист Джеймс ЛоМенцо, гитарист Теэму Мянтюсаари, барабанщик Дирк Вербойрен и сам Дэйв Мастейн, у которого в 2019 году диагностировали рак горла. Коллектив был основан в 1983 году, когда господина Мастейна выгнали из группы Metallica. Группа Megadeth выпустила пять платиновых и семь золотых альбомов, а также 12 раз номинировалась на «Грэмми» как лучший исполнитель музыки в жанре хеви-метал.