Вокалист Megadeth сообщил о диагностированном у себя раке горла

Вокалист и гитарист американской музыкальной группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил об отмене большинства концертов в нынешнем году из-за диагностированного у него рака горла. В сообщении на сайте группы он заявил, что тур Megacruise 2019 состоится, а группа в ней примет участие «в той или иной форме».

«Мне диагностировали рака горла. С этим придется считаться и принимать во внимание в дальнейшем <…> Я тесно работаю с врачами, и мы уже наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% шансов оказаться успешным»,— говорится в сообщении музыканта. Он отметил, что уже начал лечение.

Megadeth была создана в 1983 году Дэйвом Мастейном и Дэвидом Эллефсоном. Группа выпустила пять платиновых и семь золотых альбомов, восемь раз была номинирована на «Грэмми». Megadeth входит в «большую четверку» трэш-металла вместе с Metallica, Anthrax и Slayer.