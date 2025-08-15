Сплошное назывательство

Оргкомитет летней Олимпиады 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе, сообщил, что приступает к продаже прав на наименование стадионов, задействованных в олимпийских соревнованиях. Для олимпийского движения это беспрецедентный шаг. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступал категорически против такого вида спонсорства. Однако постоянно растущие расходы на проведение Игр вынудили МОК смягчить позицию. Не исключено, что примеру головной олимпийской структуры последуют и другие организации, например Международная федерация футбола (FIFA).

Оргкомитет Игр-2028 в Лос-Анджелесе сообщил, что впервые в истории олимпийского движения компаниям, желающим спонсировать турнир, будет предложена возможность купить права на наименование целых стадионов. Ранее МОК выступал решительно против такой практики. Исключение не делалось даже для участников программы TOP, в которую входят крупнейшие спонсоры МОК. Даже те арены, которые еще до Игр уже получили название от своего спонсора, на время Олимпиады приходилось переименовывать во что-то нейтральное.

Теперь, однако, МОК смягчил свою позицию.

По мнению Терренса Бернса, долгое время лет работавшего в маркетинговых структурах МОК, а также входившего в заявочный комитет Лос-Анджелеса-2028, послабления, на которые пошел МОК, продиктованы тем, что Игры стали слишком дорогими.

В случае с американским городом (право на проведение Олимпиады Лос-Анджелес получил в 2017 году) свое влияние оказала и инфляция, усилившаяся на фоне пандемии, а также общее снижение деловой активности в этот период. «Посмотрите, через что пришлось пройти оргкомитету Лос-Анджелеса-2028 после того, как он получил право на проведение Игр. Неудивительно, что он отстает от собственных планов по привлечению локальных спонсоров. Любой бы отставал»,— сказал господин Бернс изданию Sportico.

Оргкомитет действительно отстает от графика привлечения спонсорских средств. План предполагал, что уже в этом году он должен был подписать контракты на $2 млрд, а общий объем привлечения должен составить $2,5 млрд. Но на данный момент собрано только 70% от этой суммы.

При этом на поддержку государства Лос-Анджелес-2028 изначально не полагался. Концепция проекта предусматривает, что финансироваться, если не случится форс-мажора, он будет исключительно из внебюджетных источников. Организаторы планируют уложиться в скромные по нынешним меркам $7 млрд.

Помимо спонсорских денег расходы должны быть покрыты за счет поступлений от реализации билетов и отчислений от МОК. Для сравнения: токийская Олимпиада-2020 (прошла в 2021 году) стоила почти $14 млрд. Парижская в 2024 году — около $9,5 млрд.

Из стремления к экономии вытекает и нетипичный подход к подготовке. Так, из стадионов, задействованных на Играх-2028, только семь постоянно действующие, а еще девятнадцать будут временными.

Но все же МОК, хоть и пошел на послабления в своей политике, настоял на том, чтобы, во-первых, внутри стадионов по-прежнему никакой рекламы компаний, не являющихся спонсорами МОК, не было, во-вторых, на том, чтобы структуры, участвующие в программе TOP, получили привилегии. Им предоставлена возможность преимущественного выкупа прав на именование стадионов Игр. Только в случае их отказа оргкомитет сможет предложить контракты кому-то еще.

Привилегии получат и компании, уже имеющие соглашения со стадионами, задействованными в Играх. Две из них ими уже воспользовались. Так, Honda Center в Анахайме (примет соревнования по волейболу) и по ходу Игр будет называться так же. Аналогичная история с комплексом, который примет соревнования по сквошу (этот вид дебютирует в олимпийской программе). Он, как и сейчас, будет называться Comcast Squash Center. Все это, разумеется, за дополнительную плату. Какую именно, ни МОК, ни оргкомитет пока не сообщают.

Отметим, что не только МОК много лет придерживался политики недопуска коммерческих структур к наименованию стадионов. Такая же практика, например, у FIFA.

Скажем, на чемпионате мира 2026 года (пройдет в США, Канаде и Мексике) все арены, имеющие именных спонсоров, получат нейтральные названия. Но если уж МОК ради дополнительной прибыли пошел на послабления, то другим спортивным структурам, скорее всего, решиться на такой шаг будет легче.

Александр Петров