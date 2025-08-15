В Аше экс-сотрудника завода будут судить за подкуп

Следственный отдел по Аше управления СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего специалиста по закупкам отдела оборудования управления снабжения ПАО «Ашинский металлургический завод». Его обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2023-2025 годах работник получал от руководителей и представителей поставщиков завода деньги за продолжение долгосрочного сотрудничества, в том числе информирование о начале торгов и необходимых условиях для участия в них и обеспечение своевременной оплаты. Деньги сотруднику предприятия переводили на его счет в виде фиксированного процента от суммы, произведенной поставщиком оплаты за товары и услуги. Всего он получил 750 тыс. руб.

На автомобиль обвиняемого Nissan X-Trail стоимостью более 1,5 млн руб. наложили арест. Кроме того, в ходе предварительного следствия у фигуранта изъяли денежные средства на сумму 750 тыс. рублей. Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы дела направили для рассмотрения в Ашинский городской суд.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее в Аше завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отдела материально-технического снабжения АО «Ашинский завод светотехники», обвиняемой также в коммерческом подкупе. Она организовала подобную схему получения денег от поставщиков.

Виталина Ярховска