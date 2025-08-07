В Аше экс-сотрудницу завода светотехники будут судить за получение подкупа

Следственный отдел по Аше СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отдела материально-технического снабжения АО «Ашинский завод светотехники». Ее обвиняют в совершении семи преступлений по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере) и одном — по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в значительном размере), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2020-2023 годах 60-летняя сотрудница предприятия получала от представителей поставщиков завода деньги за продолжение долгосрочного сотрудничества, в том числе за выбор этих компаний как партнеров и своевременную полную оплату услуг. Средства переводили на банковский счет местной жительницы в виде фиксированного процента от суммы, произведенной поставщиком оплаты за товары и услуги. В качестве коммерческого подкупа работница получила более 3,8 млн руб.

Преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. На земельный участок обвиняемой наложили арест. Материалы уголовного дела направили в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска