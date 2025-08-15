Чем известен Rietumu Banka

Банк основан в 1992 году предпринимателем Леонидом Эстеркиным. С 1995 года входит в пятерку крупнейших коммерческих банков Латвии. В 1997-м открыл представительство в Москве. Через десять лет стал совладельцем группы компаний WestLeasing в России и Белоруссии.

В 2009 году в совет директоров Rietumu вошел бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Гафин, который занялся продвижением бренда Rietumu на российском рынке. Несколько лет Rietumu получал премию Russia Wealth Management Awards в номинации «Лучший банк в странах СНГ и Балтии, предоставляющий услуги частного банковского обслуживания и управления капиталами для российских клиентов».

В 2010 году Rietumu предложил клиентам программу поддержки получения вида на жительство в Латвии. В 2011-м ей попробовал воспользоваться экс-мэр Москвы Юрий Лужков, вложив €300 тыс. в субординированный заем банка. Несмотря на инвестицию в экономику Латвии, господин Лужков вид на жительство не получил и был объявлен латвийским правительством персоной нон грата, а Rietumu стал предметом сразу двух депутатских запросов — в ЦБ РФ и ФАС, оба содержали просьбу проанализировать деятельность банка на территории РФ.

Летом того же года владелец банка Леонид Эстеркин организовал закрытую вечеринку журнала Forbes на своей вилле в Юрмале. Позже Rietumu выпустил эксклюзивную кредитную карту класса Platinum под названием «Юрмала».

В 2017 году Парижский уголовный суд оштрафовал Rietumu на €80 млн по делу об отмывании денег компании France Offshore, тогдашний президент банка Александр Паньков получил четыре года условного срока. Позже штраф был снижен до €20 млн.

С 2018 года основной регион активности Rietumu — Балтия и другие страны ЕС, однако по данным «СПАРК-Интерфакса», через ООО «РБ Инвестментс» банку принадлежат несколько зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге компаний, чья деятельность связана с недвижимостью: «КИ Инвест» (100%), «Мегахаус» (100%), «Ривер Сайт» (99,17%), «Земли Марьино» (38,81%). Все четыре компании завершили 2024 год с убытками от 7 тыс. руб. (ООО «Мегахаус») до 142 млн руб. (ООО «КИ Инвест»). Чистая прибыль самого Rietumu за 2023 год — €15,9 млн, активы — €1,5 млрд.