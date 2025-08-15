Автоблогера Wengallbi осудили на три года за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Блогер Ахмед Алиасхабов, известный как «Венгалби» (Wengallbi), приговорен к трем годам заключения в колонии и штрафу в 1 млн руб. за попытку дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщила Прокуратура Москвы.

В конце февраля инспектор ДПС на Кутузовском проспекте остановил машину, которой управлял Ахмед Алиасхабов. У блогера не было с собой водительского удостоверения. Согласно материалам дела, чтобы избежать административной ответственности, он попытался дать взятку инспектору в размере 100 тыс. руб. Ахмед Алиасхабов положил деньги между водительским креслом служебного автомобиля и подлокотником, но сотрудник ДПС отказался от взятки.

Ахмед Алиасхабов признал вину. Дело расследовалось по статье о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).