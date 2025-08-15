Хоккейный тренер Алексей Вербицкий умер в 49 лет

Белорусский тренер Алексей Вербицкий умер на 50-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Гранит-Чехов», который специалист возглавил в июле.

«С невыносимой болью в сердце МХК ''Гранит-Чехов'' сообщает о безвременном уходе из жизни нашего наставника — Алексея Валерьевича Вербицкого. Его внезапный уход — невосполнимая потеря для всего хоккейного сообщества», — говорится в релизе команды.

В качестве игрока Алексей Вербицкий стал пятикратным чемпионом Белоруссии. Также он выступал за национальную сборную. В сезоне-2024/25 специалист работал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Он возглавлял «АКМ-Новомосковск», затем был назначен на пост главного тренера «АКМ-Юниор».

Таисия Орлова