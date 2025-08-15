На водозаборе Воткинского пруда обнаружены нефтепродукты после гибели рыбы

В районе водозабора на Воткинском пруду обнаружены нефтепродукты, но в допустимой концентрации, сообщил во «Вконтакте» глава города Алексей Заметаев после анализа проб воды Санитарно-эпидемиологической службой (СЭС), проведенного из-за обнаружения очага погибшей рыбы на водоеме. Данные по паразитологии придут через неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Заметаев, vk Фото: Алексей Заметаев, vk

«В резервуарах, с которых вода поступает в город, анализы по всем показателям в пределах допустимой концентрации. Превышений нет. Данные поступают мне ежедневно»,— написал господин Заметаев. Вода в районе водозабора соответствует требованиям СанПиН.

11 и 12 августа сотрудники Воткинского городской эксплуатационной службы выловили погибшую рыбу в районе памятника «Якорь» и увезли ее на утилизацию. Сегодня, 15 августа, местный «Водоканал» отберет пробы воды в четырех произвольных точках пруда, после чего будет проведены исследования.

Напомним, в Воткинске введен режим повышенной готовности из-за обнаружения в прошедшие выходные дни очага мертвой рыбы в районе спасательной станции на местном пруду. 11 августа представители минприроды провели забор воды. Исследования проб продлятся не менее двух недель. 13 августа в пробах было обнаружено превышение органических веществ. Результаты будут переданы в правоохранительные органы.

Причины происшествия местные власти и надзорные ведомства не озвучивали. Впервые кадры погибшей рыбы на Воткинском пруду были опубликованы в соцсетях 10 августа.