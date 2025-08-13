На Воткинском пруду обнаружено превышение содержания «органики» после мора рыбы

На месте массовой гибели рыбы в Воткинском пруду обнаружено превышение содержания органических веществ, сообщает пресс-служба минприроды Удмуртии после проведения анализа проб воды. Результаты экспертизы будут переданы в правоохранительные органы. Устанавливаются причины массовой гибели рыбы.

Фото: «Обсудим Воткинск», vk

Напомним, в прошедшие выходные дни в районе спасательной станции станции на Воткинском пруду был обнаружен очаг погибшей рыбы. 11 августа в городе ввели режим повышенной готовности. В тот же день сотрудники минприроды отобрали пробы воды на исследование.