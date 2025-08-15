Начальника СИЗО украинского города Сумы заочно приговорили к 13 годам

Суд в России вынес приговор начальнику СИЗО украинского города Сумы Игорю Яковлеву. Его признали виновным в жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением. Подсудимого заочно приговорили к 13 годам строгого режима, сообщили в СКР.

Как заявили в следствии, фигурант не реагировал на неправомерное отношение к военнопленным и гражданским лицам. В частности, он допускал «посягательства на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное и унижающее обращение» со стороны сотрудников СБУ и Нацгвардии Украины.

По ходатайству СКР Игоря Яковлева заочно арестовали. Его объявили в международный розыск.

Никита Черненко