Жительницу Дзержинска нашли задушенной в лесополосе

Тело 48-летней жительницы Дзержинска с признаками насильственной смерти найдено в лесополосе рядом с рекой Воложка. По данному факту расследуют уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На теле жертвы обнаружены признаки асфиксии. Подозреваемый пока не найден. Работу по уголовному делу ведут наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты, добавили в СУ СКР.

По данным Telegram-канала Ni Mash, погибшая была фитнес-тренером, преподавала танец живота в одном из клубов. В день смерти она каталась в лесополосе на велосипеде.

Галина Шамберина