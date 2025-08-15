Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье семь населенных пунктов остались без воды из-за аварии на водоводе

Семь населенных пунктов Минераловодского округа Ставропольского края остались без воды из-за аварии на Прикумском водоводе. Об этом сообщил глава муниципального образования Максим Гаранжа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжение отключили в домах жителей следующих населенных пунктов: Мирный, Долина, Прикумское, Успеновка, Дунаевка, Еруслановка и Орбельяновка.

Сейчас специалисты выполняют восстановительные работы на поврежденном участке. Ремонт планируется завершить к 14 часам.

Мария Хоперская

Новости компаний Все