На Ставрополье семь населенных пунктов остались без воды из-за аварии на водоводе

Семь населенных пунктов Минераловодского округа Ставропольского края остались без воды из-за аварии на Прикумском водоводе. Об этом сообщил глава муниципального образования Максим Гаранжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водоснабжение отключили в домах жителей следующих населенных пунктов: Мирный, Долина, Прикумское, Успеновка, Дунаевка, Еруслановка и Орбельяновка.

Сейчас специалисты выполняют восстановительные работы на поврежденном участке. Ремонт планируется завершить к 14 часам.

Мария Хоперская