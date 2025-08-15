Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает историю создания легендарного полотна.

Продолжу рассказа о легендарном полотне «Мать Уистлера» и его создателе. Итак, маленький Джеймс Уистлер живет в Санкт-Петербурге. Родители поощряют его художественные интересы, поскольку, казалось, это был единственный способ как-то проявить себя в жизни. В России он брал частные уроки рисования, а в 11 лет был зачислен в Императорскую Академию художеств, где преуспел. Он познакомился с шотландским художником-историком сэром Уильямом Алланом, который приехал в Россию для заказа на написание сцены из жизни Петра Великого. Аллан был впечатлен способностями мальчика и убедил родителей в его несомненной гениальности. Дальнейшее пребывание в Лондоне в 1847-1848 годах способствовало развитию амбиций юного Джеймса.

Мать хотела, чтобы он стал священником, и когда Уистлер вернулся с ней в Америку, она определила его в епископальную школу-интернат. Религия совсем не была его призванием, и он перешел в Академию Вест-Пойнт, которой тоже не подошел. После трех лет неповиновения он был исключен не кем иным, как будущим главнокомандующим войск Севера, самим Робертом Ли.

В конце концов, Уистлер решил посвятить себя живописи, переехав в Париж в 1850-х годах. В 1859-м он передвинулся в Лондон, хотя часто возвращался во французскую столицу, где у него сложились тесные связи с авангардом своего времени. Он, в частности, изображен на групповом портрете Анри Фантен-Латура «Посвящение Делакруа» (1864), где также были Эдуар Мане и Шарль Бодлер. Именно в Лондоне Уистлер и написал портрет своей матери, после того как она переехала туда, чтобы быть с ним. Получилась аскетичная картина, встреченная насмешками и недоумением публики, которая предпочитала сентиментальную пышность викторианской живописи живописной простоте автора. Особенностью, которая прежде всего характеризует «Мать Уистлера», является строгая организация уплощенных форм, среди которых Анна, то есть мать, изображена в виде темной фигуры, сидящей в профиль на простом стуле, ее ноги в острых черных туфлях покоятся на низкой оттоманке. Я продолжу…

Дмитрий Буткевич