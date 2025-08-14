Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об эксцентричном эмигранте, который занимал центральное место в эстетическом движении, исповедавшем «искусство ради искусства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Galbraith / Reuters Фото: Robert Galbraith / Reuters

Наткнулся тут на эссе коллег о картине, известной под названием «Мать Уистлера». Так как я, не боюсь признаться, очень люблю художественный фильм «Мистер Бин», где Роуэн Аткинсон показывает шарж на музейного искусствоведа, а заодно «прикладывает» американцев с их неизбывной тягой к национальным шедеврам. И именно в этом фильме полотно «Мать Уистлера» является одним из главных героев, пройти мимо я не смог. Послушайте и вы.

Вплоть до появления направления «абстрактный экспрессионизм» американские художники, желавшие, чтобы их воспринимали всерьез, были вынуждены жить и работать в Европе, в первую очередь в Париже и Лондоне. Список персон, поступавших таким образом, был довольно обширным, начиная с Бенджамина Уэста и Джона Синглтона Копли в Лондоне XVIII века. Мари Кассат и Джон Сингер Сарджент тяготели к Парижу XIX века, а в следующем столетии за ними последовали такие выдающиеся личности, как Ман Рэй и Александр Колдер, Эллсворт Келли и Джоан Митчелл.

Но, безусловно, самой эксцентричной фигурой среди всех этих эмигрантов был Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер (1834-1903) — художник, ставший магнитом для споров. Он был блестящим новатором, центральной фигурой в эстетическом движении, которое исповедовало «искусство ради искусства» — философию, которую он подчеркивал, представляя свои картины как «музыкальные» композиции цветов, соответственно и названные. Вот и «Аранжировка в сером и черном № 1» (1871) — классический пример. Картина, также известная как «Мать Уистлера», это такой же знаковый шедевр, как и любой другой в истории искусства.

Уистлер родился в Лоуэлле, штат Массачусетс, в семье инженера-строителя из Индианы. В 1842 году его отец, Уильям, был нанят царем Николаем I для проектирования и руководства строительством железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Семья переехала в Санкт-Петербург, что стало основой для будущего художника Уистлера.

Так что и здесь есть «русский след». Кроме того, Джеймса описывают как «капризного, часто ленивого ребенка», проявившего тем не менее талант к рисованию. Это близко русскому сердцу. Продолжим о Уистлере.

Дмитрий Буткевич